السعودية اليوم / الصين تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة وحالتي إصابة بلا أعراض بفيروس

وقالت اللجنة إن الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج .

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83040 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

// انتهى //

04:50ت م

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شنغهاي 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة وحالتي إصابة بلا أعراض بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) في بر الصين الرئيسي.وقالت اللجنة إن الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج .وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83040 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.// انتهى //04:50ت م0223

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