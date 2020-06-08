السعودية اليوم / زلزال بقوة 5,9 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة



سيدني 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5,9 درجات على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة اليوم.

وذكرت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع الساعة 20,06 ت غ الأحد، ويبعد مركزه السطحي 131 كلم جنوب غرب مدينة كوكوبو وبعمق يقارب 53 كلم.

ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عالية ( تسونامي ) كما لم يعلن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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04:25ت م

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