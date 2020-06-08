السعودية اليوم / تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بنغلاديش



دكا 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

أعلنت بنغلاديش اليوم عن تسجيل 42 وفاة بفيروس

وأفادت وزارة الخدمات الصحية في بيان بتسجيل ألفين و743 إصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفا و769 حالة.

وسجلت البلاد حتى اليوم 13.903 حالات شفاء.

// انتهى //

03:54ت م

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دكا 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسأعلنت بنغلاديش اليوم عن تسجيل 42 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 888 حالة.وأفادت وزارة الخدمات الصحية في بيان بتسجيل ألفين و743 إصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفا و769 حالة.وسجلت البلاد حتى اليوم 13.903 حالات شفاء.// انتهى //03:54ت م0220

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