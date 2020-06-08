السعودية اليوم / تسجيل 4757 إصابة جديدة و 164 وفاة إضافية بفيروس كورونا في البيرو



ليما 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البيروفية السبت في تقرير حول الوضع الوبائي بالبلاد، بأن عدد حالات الإصابة بلغ 196 ألفا و515، مشيرة إلى أن 164 مصابا بالفيروس توفوا في يوم واحد لتصل حصيلة الوفيات إلى 5465 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 86 ألفا و219 بعد إحصاء 3488 حالة شفاء جديدة خلال الساعات الماضية.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن 9583 مصابا يرقدون في المستشفيات من ضمنهم 1062 في وحدات العناية المركزة.

// انتهى //

03:45ت م

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ليما 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالبيرو إلى ما يزيد عن 196 ألف حالة بعد تسجيل 4757 إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية، وفق آخر إحصاء رسمي.وأفادت وزارة الصحة البيروفية السبت في تقرير حول الوضع الوبائي بالبلاد، بأن عدد حالات الإصابة بلغ 196 ألفا و515، مشيرة إلى أن 164 مصابا بالفيروس توفوا في يوم واحد لتصل حصيلة الوفيات إلى 5465 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 86 ألفا و219 بعد إحصاء 3488 حالة شفاء جديدة خلال الساعات الماضية.وأشارت السلطات الصحية إلى أن 9583 مصابا يرقدون في المستشفيات من ضمنهم 1062 في وحدات العناية المركزة.// انتهى //03:45ت م0219

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