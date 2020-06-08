سياسي / مجلس السيادة السوداني : الاتفاق حول معظم القضايا القومية بمفاوضات السلام



الخرطوم 15 شوال 1441 هـ الموافق 7 يونيو 2020 م واس

أكد مجلس السيادة السوداني أن وفدي الحكومة والحركات المسلحة توصلا لاتفاق تام حول معظم القضايا القومية، وذلك خلال جلسة مفاوضات، عقدت اليوم عبر تقنية الفيديو ، بين وفد الحكومة

لمفاوضات السلام برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ووفد الحركات المسلحة ممثلا لفصائلها العشرة بمشاركة الدكتور ضيو مطوك عضو فريق الوساطة من جنوب السودان.

وناقشت الجلسة، التي استمرت عدة ساعات، عددا من القضايا، تم الاتفاق حول معظمها، فيما تم إرجاء بعض الموضوعات التي تحتاج لتبادل النصوص بين أطراف التفاوض إلى جلسة

يوم غد.

وقال عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام محمد حسن التعايشي في تصريحات صحفية عقب الجلسة:" إن الجانبين ناقشا هيكلة المنظومة العدلية

لتعزيز ما نصت علية الوثيقة الدستورية وحتى يطمئن جميع الأطراف على استقلالية المنظومة العدلية وشفافيتها"، مضيفا أن الجلسة توصلت إلى توافق تام بشأن قضية التعداد السكاني بما يضمن تعداد سكاني شامل وفي الوقت المناسب، يشمل السودانيين بمختلف أوضاعهم، بمن فيهم النازحون واللاجئون والرحل.

وأشار إلى أهمية التعداد السكاني لبناء قواعد المعلومات الرئيسية ولضمان المشاركة السياسية في الانتخابات.

وأفاد التعايشي أن وفود التفاوض اتفقت في جلسة اليوم لأول مرة على إنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز حرية الأديان، وعلى إنشاء مفوضية تُعنى بقضايا تنمية الرحل والرعاة والحفاظ على حقوقهم، كجزء من تنمية هذه القطاعات الحيوية.

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03:17ت م

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