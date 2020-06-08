

بريدة 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً، صباح اليوم الأحد، عن تغيب شخصٍ يعاني من اعتلالات نفسية، مواطن - في العقد الثالث من العمر، وقد أسفرت إجراءات البحث والتقصي - بفضل من الله -، عن رصد تواجده في منطقة نائية، وعند مباشرة رجال الأمن في التعامل معه حاول الهرب بالتهجم عليهم بالحجارة، مما اقتضى التعامل معه بما ينسجم وحالته الصحية للسيطرة عليه دون أن يلحق أذى بنفسه.

// انتهى //

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة القصيم : الجهات الأمنية تعثر على مواطن يعاني من اعتلالات نفسية بعد أن رصدت تواجده في منطقة نائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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