السعودية اليوم / اليونيسف تدين بشدة مقتل 5 فتيات صغيرات في الكونغو الديمقراطية



نيويورك 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم بشدة بمقتل خمس فتيات صغيرات دون سن 15 بهجوم وقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشددت المنظمة على ضرورة ألا يدفع الأطفال ثمن الصراع.

وأوضح ممثل اليونيسف في جمهورية الكونغو الديمقراطية إدوارد بيجبيدر أن المنظمة تدين بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم الذي استهدف أطفالا أبرياء. وقال: "يجب ألا يدفعوا أبدا ثمنا لمثل أعمال العنف المقيتة تلك. ندعو جميع الأطراف إلى احترام حقوق النساء والأطفال".

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