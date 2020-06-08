السعودية اليوم / مطالبة أممية بالتأكيد على المشاركة والمسؤولية الجماعية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية



الأمم المتحدة 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

قالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية إن "سلامة الأغذية هي مسؤولية مشتركة" تقع على عاتق الجميع: الحكومات والمصانع والمنتجين وأصحاب الشركات والمستهلكين.

وأضافت المنظمات الأممية في اليوم العالمي لسلامة الأغذية بأن تناول الأغذية الفاسدة يتسبب بإصابة 600 مليون شخص حول العالم بالأمراض، أي واحد من بين كل 10 أفراد يصاب بتوعك وسنويا، يموت 420 ألف شخص بسبب تناول الأغذية الفاسدة .

وفي بيان مشترك صدر عن المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، شو دونيو، ود.تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وروبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، قال المسؤولون إن الملايين حول العالم يعتمدون على التجارة الدولية من أجل أمنهم الغذائي وسبل عيشهم.

ودعا البيان "إلى توخي الحذر لتقليل الآثار المحتملة على إمدادات الغذاء أو العواقب غير المقصودة على التجارة العالمية والأمن الغذائي مع اتخاذ الدول إجراءات لاحتواء جائحة كوفيد-19".

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