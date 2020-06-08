السعودية اليوم / 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا



نواكشوط 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة اليوم، أنه اكتشفت الإصابات الجديدة إثر إجراء 609 تحاليل مخبرية، مضيفًا أن حالات التعافي من الفيروس قد ارتفع إلى 108 أشخاص,فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات بالفيروس ليرتفع عدد العدد إلى 55 حالة.

// انتهى //

00:57ت م

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نواكشوط 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1049 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة اليوم، أنه اكتشفت الإصابات الجديدة إثر إجراء 609 تحاليل مخبرية، مضيفًا أن حالات التعافي من الفيروس قد ارتفع إلى 108 أشخاص,فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات بالفيروس ليرتفع عدد العدد إلى 55 حالة.// انتهى //00:57ت م0213

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