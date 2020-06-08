السعودية اليوم / بلدية العيساوية تواصل أعمال السفلتة وتطوير الشوارع الرئيسة



العيساوية 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

تواصل بلدية العيساوية أعمال سفلتة الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء السكنية وخارجها وتقديم الخدمات البلدية للمنازل وإعادة سفلتة بعض الشوارع المتضررة جراء الأمطار.

وأوضح رئيس بلدية العيساوية المهندس سامي بن علي الغامدي أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل شارع الثلاثين أمام حرس الحدود بالعيساوية واستكمال سفلتة المخطط التنظيمي، كما تواصل البلدية تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة السفلتة لبعض الشوارع المتضررة ضمن أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشوارع وأعمدة الإنارة بالعيساوية ، حيث سفلتت قرابة (100.000) متر مربع حتى الآن منها الشارع أمام مستشفى العيساوية وأمام المركز الحضاري وأمام قصر الحجر التاريخي، كما ركبت 80عمود إنارة جمالية تقريباً في الشارع المؤدي لقيادة حرس الحدود بالعيساوية، وكذلك تطوير الجزيرة الوسطية وتشجيرها، وتغيير 200 عمود جمالي في مداخل ومخارج المدينة ، وإعادة تطوير الشكل الجمالي للشوارع، التي تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسة .

وأكد الغامدي أن هذه الإنجازات جاءت بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، لتحقيق أهداف التنمية على كافة الأصعدة وتقديم أفضل الخدمات للرقي وتحقيق كافة مايحتاجونه الأهالي بالمركز .

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