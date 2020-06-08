شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان عن اول وفاة لطبيب بـ «كورونا» بالمنطقة.. اغلاق مستشفى خاص بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

علمت اليوم من مصادر خاصة ان المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية قررت إغلاق مستشفى خاص، وذلك بعد تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت المصادر أن عددا من منسوبي المستشفى أصيبوا بالفيروس،من خلال الاختلاط بالمراجعين وداخل المساكن الخاصة بالموظفين، وعلى الفور تدخل مركز القيادة والتحكم في المنطقة الشرقية بالتنسيق مع مركز القيادة بوزارة الصحة لاتخاذ قرار الإغلاق المؤقت احترازيا للسيطرة على التفشي وتعديل الوضع.

وكانت «صحة الشرقية» أعلنت يوم السبت عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في الكادر الصحي ، وهي الوفاة الثالثة من نوعها على مستوى المملكة بسبب الجائحة.