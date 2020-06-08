شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر.. إغلاق مسجد بعد اشتباه مخالطة الإمام لحالة مؤكدة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخبر يحيى العنزي إغلاق مسجد في أحد أحياء محافظة الخبر، بعد اشتباه مخالطة الإمام لحالة مؤكدة.

وأوضح أنه اتخذت الإدارة جميع الإجراءات اللازمة وتم إيقاف عمل الإمام والمؤذن احترازيا لحين التأكد من سلامتهما.

وأضاف إنه تم تعقيم المسجد بالكامل ثم تهويته وغسيل السجاد، مشيرا إلى أنه سوف يتم فتح المسجد في أقرب وقت بعد تهويته، وتوكيل إمام ومؤذن فيه لحين التأكد من سلامة الإمام والمؤذن.

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وبين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات مع جميع المساجد وأن أي مسجد سيرصد به حاله اشتباه من أحد منسوبيه أو من المصلين لا قدر الله، يتم التعامل معه وفقاً للإجراءات الاحترازية وهي الإغلاق، والتعقيم، والتوكيل ثم افتتاح المسجد مرة أخرى.

وذكر أن إدارة المساجد مستمرة للعمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع جميع المساجد للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية مستمرة في متابعة المساجد والتأكد من سلامة منسوبيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المساجد التي تشهد حالات إصابة أو اشتباه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.