شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشدد على مراقبة توافر المنتجات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، المدير التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي تركي الجالسي.
ونوه سموه بما هيّأته الدولة -أيدها الله- من إمكانيات للتعامل مع جائحة كورونا المستجد، وحرصها على توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية للتعامل مع هذه الجائحة، مما يتطلب المزيد من الرقابة وتكثيف جهود التوعية، وتعزيز الجهود الرقابية، لضمان سلامة السلسلة الغذائية والدوائية، وتعزيز جودة المنتجات المحلية والمستوردة، والرقابة الميدانية على المصانع والمستودعات، متمنيًا سموه لمنسوبي فرع الهيئة التوفيق في أداء مهام عملهم.
من جهته عبّر المدير التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي تركي الجالسي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المستمر لأنشطة الهيئة في المنطقة منذ انطلاقتها، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لتعزيز الرقابة خلال هذه المرحلة، والحد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، عبر الجولات الميدانية والرقابية بالتعاون مع عدد من الجهات.
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