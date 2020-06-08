شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «لا ترميها» لتعزيز الصحة العامة والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الجمعية حرصها منذ نشأتها على توعية كافة المستفيدين من خدماتها من مرضى الفشل العضوي وعائلاتهم بالطرق الصحية الآمنة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، لا سيما مع استمرار جائحة كورونا، ومن بين المبادرات التوعوية حملة «لا ترميها».
وأشارت المدير التنفيذي للجمعية وعد شراحيلي إلى أن هذه المبادرة سيتم تطبيقها مبدئيا في عدد من المواقع الحيوية في محافظة الخبر كالأسواق والمجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات ومواقع البيع بالجملة، مبينة أن فريق الجمعية والمتطوعين سيقومون بتنفيذ هذه المبادرة بتوزيع «ملصقات توعوية ومنشورات صحية وأدوات تعقيم وقفازات وكذلك أكياس نفايات طبية» مع التزامهم التام بالتعليمات المشددة للوقاية من فيروس كورونا وذلك بالأخذ بكافة الطرق الاحترازية من لبس الكمامات والقفازات الطبية ومخاطبة المستفيدين عن بعد وفقا للمسافة المحددة مترين على الأقل خلال التنفيذ.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق «لا ترميها» لتعزيز الصحة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.