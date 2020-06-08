شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «لا ترميها» لتعزيز الصحة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية «إيثار» ‏بالتعاون مع بلدية محافظة الخبر مبادرة «لا ترميها» التى تهدف للمحافظة على البيئة وتعزيز الصحة العامة عن طريق مكافحة نشر عدوى فيروس كورونا المستجد التي قد يسببها التخلص غير الصحيح من الكمامات، وذلك بالتزامن مع إطلاق أول سوق مبتكر للخضار والفواكه، الذي أطلقته أمانة المنطقة ضمن الإجراءات الاحترازية المتّبعة للحد من الفيروس ومن ضمنها منع التكدس في مراكز بيع المواد الغذائية. ‫

وأكدت الجمعية حرصها منذ نشأتها على توعية كافة المستفيدين من خدماتها من مرضى الفشل العضوي وعائلاتهم بالطرق الصحية الآمنة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، لا سيما مع استمرار جائحة كورونا، ومن بين المبادرات التوعوية حملة «لا ترميها».

وأشارت المدير التنفيذي للجمعية وعد شراحيلي إلى أن هذه المبادرة سيتم تطبيقها مبدئيا في عدد من المواقع الحيوية في محافظة الخبر كالأسواق والمجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات ومواقع البيع بالجملة، مبينة أن فريق الجمعية والمتطوعين سيقومون بتنفيذ هذه المبادرة بتوزيع «ملصقات توعوية ومنشورات صحية وأدوات تعقيم وقفازات وكذلك أكياس نفايات طبية» مع التزامهم التام بالتعليمات المشددة للوقاية من فيروس كورونا وذلك بالأخذ بكافة الطرق الاحترازية من لبس الكمامات والقفازات الطبية ومخاطبة المستفيدين عن بعد وفقا للمسافة المحددة مترين على الأقل خلال التنفيذ.