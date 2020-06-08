شكرا لقرائتكم خبر عن 694 جولة رقابية وتطهير 1122 موقعا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 1122 موقعاً، باستخدام 174930 لتراً من المعقمات والمطهرات، ورفع 8157 طنا من النفايات، وإزالة 4271 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بالتعاون مع 9510 من الكوادر البشرية بالنظافة، و475 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.
يذكر أن الأمانة تحرص على تفعيل الجولات الرقابية بشكل يومي، وفق خطة دورية للتصدي للمخالفات الصحية بأشكالها ومخالفة الإجراءات والبرتوكولات المقررة من الجهات المختصة، كما تقوم بوضع مجموعة من الخطط والحملات التوعوية، التي تأتي ضمن إطار الخطط التي تقوم بها لتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها، لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.
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