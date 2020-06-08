شكرا لقرائتكم خبر عن 694 جولة رقابية وتطهير 1122 موقعا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بلغت الجولات الرقابية التي قامت بها أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 694 جولة رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، فيما تم إصدار21 مخالفة لمنشآت لمخالفتها التدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية بحسب البروتوكولات البلدية التي أقرّتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وسجّلت الجولات الميدانية 14 مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات المنع، و11 مخالفة تكدس وازدحام في الأسواق المركزية، و3 مخالفات لتكدس العمالة في المساكن الخاصة بهم.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 1122 موقعاً، باستخدام 174930 لتراً من المعقمات والمطهرات، ورفع 8157 طنا من النفايات، وإزالة 4271 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بالتعاون مع 9510 من الكوادر البشرية بالنظافة، و475 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

يذكر أن الأمانة تحرص على تفعيل الجولات الرقابية بشكل يومي، وفق خطة دورية للتصدي للمخالفات الصحية بأشكالها ومخالفة الإجراءات والبرتوكولات المقررة من الجهات المختصة، كما تقوم بوضع مجموعة من الخطط والحملات التوعوية، التي تأتي ضمن إطار الخطط التي تقوم بها لتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها، لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.