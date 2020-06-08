شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 3 عيادات برنامج «تطمن» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت صحة محافظة الأحساء في تشغيل عيادات «تطمن»، التي أقرتها وزارة الصحة لإجراء الفحوصات لمن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الصحة أن العيادات تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وخصصت لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو كحة، أو ضيق في التنفس، أو فقد لحاسة الشم. وأكدت الصحة أنه يمكن الاستفادة من خدمات هذه العيادات دون الحاجة لحجز موعد، وذلك في كل من مركز صحي المعلمين، والجشة، والقرين، حيث يتم استقبال المستفيدين من المواطنين أو المقيمين أو مخالفي نظام الإقامة وتقييم الحالة الصحية، وعمل مسحة الأنف، وأشعة الصدر، وأخذ تحليل الدم، اضافة إلى تخطيط للقلب، وإعطاء العلاج حسب التعليمات المتبعة.

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