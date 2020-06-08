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حريق يخلي 14 شخصا في مبنى سكني

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باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة القطيف إخماد حريق اندلع في غرفة بمبنى سكني ببلدة الجارودية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن الحريق تسبب في إخلاء 14 شخصًا. وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، إنه تم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

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