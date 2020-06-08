شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يخلي 14 شخصا في مبنى سكني والان نبدء بالتفاصيل

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة القطيف إخماد حريق اندلع في غرفة بمبنى سكني ببلدة الجارودية. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن الحريق تسبب في إخلاء 14 شخصًا. وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، إنه تم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

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