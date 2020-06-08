شكرا لقرائتكم خبر عن منع بيع «الرطب» في الصناديق الخشبية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

شددت أمانة محافظة الأحساء على منع بيع محصول «الرطب» في الصناديق الخشبية، مُهيبةً بالمواطنين والمقيمين بشراء المحصول المُعبأ في العبوات الكرتونية بوزن «1 أو 2 كيلوجرام»، على أن يكون الشراء بالعبوة وليس الأكياس البلاستيكية.

وأشار المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، إلى أن الأمانة منعت تسويق «محصول الرطب» في الصناديق الخشبية؛ لما لها من أضرار بيئية وصحية على المستهلك والمظهر العام، بالإضافة إلى تخزينها غير السليم وتعرضها لاكتساب الجراثيم والميكروبات.

وأبان أن حصر تسويق محصول الرطب عبر العبوات الكرتونية المخصصة لذلك، والتي تم تصميمها بما يتوافق مع العرض والطلب، يأتي انطلاقا من أهداف توعية المزارعين والباعة بضرورة المحافظة على وزن وحجم ثابت لهذا المحصول الهام محلياً، عن طريق عبوة ذات تصميم جيد، تحفظ المحصول ويمكن تخزينها، إضافة إلى حفظ حقوق المستهلكين ومكافحة الغش التجاري بالأوزان والأسعار وجودة المحصول.

يذكر أن الأحساء تشهد خلال الأسبوع الحالي ظهور أول الأصناف من نوع الطيار بكميات قليلة، وسط توقعات أن تشهد العشرة الأيام القادمة توافر كميات كبيرة منه، تتبعها على فترات ظهور بقية الأصناف.