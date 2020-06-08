شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد ضرورة إيجاد مبادرات للحد من آثار الجائحة والان نبدء بالتفاصيل
ونوه سموه بما أقرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد «يحفظهما الله»، من حزمٍ تنموية ودعم متواصل للقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على إيجاد مبادرات للحد من آثار هذه الجائحة على القطاع الاقتصادي، وتقديم الدعم والوعي لرواد الأعمال، والتعريف بما طرأ من تطورات في الشأن الاقتصادي، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي نشأت عن هذه الجائحة، وسبل الاستفادة منها، وتنمية القدرات الوطنية، مؤكدًا سموه ضرورة الاستفادة من الوسائل التقنية في التواصل مع المستفيدين، وتطوير البنية التقنية لتقديم الخدمات، مشيدًا بالمبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الغرفة بالشراكة مع عدد من الجهات، متمنيًا سموه للغرفة ومنسوبيها التوفيق.
من جهته، عبّر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعم سموهما المتواصل والمستمر لأنشطة الغرفة، مؤكدًا أن الغرفة تسعى دائمًا لتعزيز شراكتها وتواصلها مع مختلف فئات قطاع الأعمال، مشيرًا إلى مواصلة الغرفة لتنفيذ عدد من المبادرات الاجتماعية التي تُعنى بالتخفيف من هذه الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية يؤكد ضرورة إيجاد مبادرات للحد من آثار الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.