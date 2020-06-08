شكرا لقرائتكم خبر عن 133 ألف زيارة لبوابة «الأمانة» الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن جهودها، التي قامت بها من خلال الخدمات الإلكترونية على بوابة الأمانة التي تشرف عليها الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وذلك منذ بدء جائحة كورونا وفرض الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الأمانة للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره، منذ ٨/٣/٢٠٢٠ م وحتى ٣/٦/٢٠٢٠.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان أن عدد الزيارات لبوابة أمانة المنطقة الشرقية الإلكترونية منذ بداية الجائحة بلغ ١٣٣.١٥١ زيارة، أي بمعدل ١٥١٣ زيارة يومية لبوابة الأمانة الإلكترونية، كما بلغ عدد العمليات على رخص اللوحات الإعلانية 1614 عملية، وبلغ عدد الزوار 98.993 زائرا، وأما عدد المخالفات الإلكترونية التي تم رصدها من قِبل البلديات والإدارات التابعة ورفعها على بوابة الأمانة فبلغ ١٥.١٩٧ مخالفة، بالإضافة إلى أن عدد العمليات على الرخص المهنية بلغ ٧.٢٨٤ عملية.

وفي سياق المنظومة الرقمية لمنسوبي ومنسوبات أمانة المنطقة الشرقية، فقد بلغ إجمالي المعاملات المُنجزة ١٧.٨٠٦ معاملة، و٣٤.٥٨٢ هو إجمالي الدخول على المنظومة الرقمية، وأما عن عدد الطلبات المقدمة في نظام الموارد البشرية، فأوضح الصفيان أنه وخلال فترة جائحة فيروس كورونا بلغ عدد الطلبات ٧٠٢٦ طلبا، بالإضافة إلى ١٩٨.٨٩٤ رسالة قصيرة مُرسلة من أنظمة المنظومة الرقمية لكافة منسوبي ومنسوبات الأمانة.

وأشار الصفيان إلى حرص أمانة المنطقة الشرقية على تيسير وتسهيل إجراءات المستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية وتواجد فريق الدعم الفني على مدار الساعة، حيث أشار إلى أن إجمالي المكالمات التي استلمها فريق الدعم الفني خلال فترة الجائحة بلغ ٢٧٣١ مكالمة، و٥٩٤ مكالمة صادرة من قِبل الفريق، وأُنجز ٦٣٧ بلاغا تلقاها فريق الدعم الفني بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، كما يجري العمل على إنهاء بقية البلاغات.