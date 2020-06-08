شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج لماجستير «الإعلام» بجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس الجامعة د. محمد العوهلي، أن الجامعة قطعت مؤخرًا أشواطًا كبرى في مجال استحداث برامج الدراسات العليا التخصصية والبينية، وذلك بناء على دراسة منهجية راصدة لمتطلبات سوق العمل، وإيمانًا من الجامعة بدورها في النهوض بالمستوى العلمي والبحثي في كل التخصصات المهنية، ولذا شكلت لجانا عدة في جميع التخصصات لتطوير برامج الدراسات العليا، وتوسيع برامجها، واستيعاب الطلب المتزايد عليها، وأكد أن الجامعة مستمرة -بإذن الله تعالى- في استحداث عدد من البرامج في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراة.
من جانبه، أعرب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. حسن الهجهوج، عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة؛ على دعمه الكبير لاستكمال هذا المشروع التعليمي الواعد، الذي يمثل نقلة جديدة في مسيرة كلية الآداب الزاخرة ببرامج الدراسات العليا بمرحلتيها الماجستير والدكتوراة، كما يلبي رغبة كثيرين من المتخصصين والممارسين الإعلاميين في تطوير قدراتهم المعرفية والمهنية، حيث يضم قسم الاتصال والإعلام في كلية الآداب نخبة من الأساتذة المتميزين.
وحول البدء في إعلان القبول في هذا البرنامج بين د. الهجهوج أنه من المتوقع إطلاق البرنامج مطلع الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441-1442هـ بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإدراجه ضمن منظومة برامج الدراسات العليا بالجامعة، كما أنه من المتوقع قبول ٢٠ طالبا وطالبة في الدفعة الأولى لدراسة البرنامج.
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