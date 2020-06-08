شكرا لقرائتكم خبر عن الخفجي.. إزالة 325 ألف متر أنقاض من 9 أحياء والان نبدء بالتفاصيل
وتواصل البلدية حملاتها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك برفع الأنقاض مجهولة المصدر من كافة أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها، والتي تأتي ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني أن البلدية قامت مؤخرًا باستكمال برنامج حملاتها بالمحافظة والمراكز التابعة لها بإزالة جميع عناصر التشوه البصري لمدة 5 أشهر بعدد 9 أحياء في المحافظة، شملت حي النزهة وحي الفيصلية وحي الزهور وحي الريان وحي اللؤلؤة وحي الحمراء وحي الدرة، وأيضًا حي الأندلس وحي المضخة وتركزت الأعمال في إزالة مظاهر التشوه البصري، وإزالة الأنقاض من داخل الأحياء السكنية.
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