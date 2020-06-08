شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال مراجعي الأحوال المدنية بالمواعيد المسبقة والان نبدء بالتفاصيل
وشددت على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية عند مراجعة مكاتب الأحوال المدنية للحفاظ على السلامة العامة مثل إلزامية ارتداء الكمام، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.
ودعت الأحوال المدنية المواطنين إلى الاستفادة من خدماتها المقدمة عن بعد عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» دون الحاجة للمراجعة.
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