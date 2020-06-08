شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال مراجعي الأحوال المدنية بالمواعيد المسبقة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن جميع خدماتها التي تتطلب الحضور للمكاتب، ستكون من خلال حجز موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوافرة في منصة «أبشر»، وذلك لضمان تحقيق التباعد الجسدي داخل المكاتب.

وشددت على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية عند مراجعة مكاتب الأحوال المدنية للحفاظ على السلامة العامة مثل إلزامية ارتداء الكمام، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.

ودعت الأحوال المدنية المواطنين إلى الاستفادة من خدماتها المقدمة عن بعد عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» دون الحاجة للمراجعة.