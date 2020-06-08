شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج وطني للتأكد من سلامة 10 آلاف عينة غذائية والان نبدء بالتفاصيل

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء د. هشام الجضعي، عن تنفيذ الهيئة برنامجا وطنيا؛ لرصد ومراقبة الأغذية، يتضمن تحليل أكثر من 10 آلاف عينة غذائية؛ بهدف التأكد من سلامتها من الملوثات، إضافة إلى تكوين قواعد بيانات حول نوعية وكمية الأغذية التي يستهلكها المجتمع.

وقال د. الجضعي، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء: «تعد وتنفذ الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص برامج وطنية لرصد مختلف الملوثات في الأغذية؛ بهدف التأكد من سلامة الأغذية المعروضة في أسواق المملكة ومطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، وخلال هذا العام، يتم تنفيذ البرنامج الوطني لرصد ومراقبة الأغذية الذي يستهدف تحليل 10225 عينة لأكثر من 124 منتجاً غذائياً والكشف عن 38 ملوثاً».

وأضاف: إن الهيئة تبنّت سياسات من شأنها تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب من خلال سن تشريعات، بينها منع الدهون المهدرجة جزئيًا في الصناعات الغذائية، وتخفيض محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح، والإلزام بعرض السعرات الحرارية على قائمة وجبات المنشآت الغذائية.