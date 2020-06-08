شكرا لقرائتكم خبر عن 71 % متعافو «كورونا».. و3045 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن تسجيل 3045 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 101914 حالة، ومن بين هذه الحالات 28،385 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها 1564 حالة حرجة، فيما سجلت 1026 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 72817 حالة، بنسبة 71 % من إجمالي الإصابات المسجلة.

توزيع الحالات

وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 717 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ623، ثم جدة 351، والدمام 257، الهفوف 132، القطيف 120، المدينة المنورة 110، الطائف 95، الخبر 62، الجبيل 60، المبرز 34، الظهران 31، حفر الباطن 27، جازان 27، الدرعية 27، رأس تنورة 26، خميس مشيط 22، ينبع 20. وسجَّلت صفوى 19، العيون 18، نجران 18، بريدة 16، عرعر 16، الجفر 15، المزاحمية 13، وادي الدواسر 13، صبيا 11، تبوك 11، بيشة 10، الخرج 10، بيش 9، مهد الذهب 8، حوطة بني تميم 8، الليث 6.

فيما سجلت كلٌّ من قيا 4، أبها 4، المجاردة 4، النعيرية 4 -الدرب 4، بينما سجلت وادي الفرع، رنية، أحد رفيدة، تبالة، سلوى، العيدابي، الكامل، خليص، القويعية، السليل 3 حالات في كلٍّ منهن وسجلت الباحة، المحاني، المضة، البشائر، أحد المسارحة، الداودمي، المجمعة، ضرماء، حريملاء، شقراء حالتين في كل منهم.

وسجَّلت الحمنة، البكيرية، الرس، قصيباء، القوز، المظيلف، المويه، أم الدوم، النماص، محايل عسير، تثليث، بقيق، قرية العليا، العارضة، الدائر، صامطة، أضم، حبونا، خباش، شرورة، يدمه، رفحاء، طريف، عفيف، البجادية، الدلم، الحريق، الرين، رماح، رويضة العرض، تمير، ثادق، ضباء حالة واحدة في كلٍّ منهم.

فحص مخبري

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وتم إجراء 25036 فحصًا مخبريًا جديدًا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 958.24 ألف فحص مخبري.

وسائل الوقاية

ودعت الصحة، الجميع، إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، ويلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

تقييم ذاتي

وجدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم؛ استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.