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300 ألف طالب يؤدون الاختبار التحصيلي «عن بعد»

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تطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب، بدءًا من اليوم، وحتى يوم الخميس المقبل، الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد، ومن المتوقع دخول أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، وسيقدم الاختبار لهم في المنزل، أما الطلبة الذين لا يملكون أجهزة حاسب آلي فسيتاح لهم الاختبار في المقرات المحوسبة التي جهزتها الهيئة وعددها 102 موزعة في مناطق ومدن المملكة.

وأكدت الهيئة استعدادها الكامل لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد، وذلك بعد أن قامت بتقديم الاختبار بشكل تجريبي للطلبة في منازلهم خلال الفترة من 6 - 11 شوال، بهدف التعرف على بيئة الاختبار، والتأكد من جاهزيتهم لاستخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار.

وبينت الهيئة أنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد، كما طمأنت الهيئة الطلاب والطالبات المسجلين في الاختبار وأولياء أمورهم بتقديم جميع الخدمات المساندة والدعم لهم لأداء الاختبار.

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