شكرا لقرائتكم خبر عن «مواعيد إلكترونية» لمستفيدي الخدمات العدلية والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، بإطلاق خدمة «المواعيد الإلكترونية» لعموم المستفيدين الراغبين في الاستفادة من الخدمات العدلية المقدمة في المرافق العدلية، وذلك عبر بوابة «ناجز» الإلكترونية.

وشددت الوزارة على أنه لن يسمح بالدخول إلى أي مرفق عدلي، ما لم يحمل المستفيد موعدا بتاريخ الحضور في نفس اليوم والوقت المحدد، موضحة أن العمل في المرافق العدلية سيكون من الساعة 7:30 صباحا، ويمتد حتى 6:30 مساء.

وأوضحت أن «المواعيد الإلكترونية» تضمن تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، وتنظيم عملية الحضور للمقرات العدلية، ليتاح للمستفيدين طلب موعد إلكتروني للدخول إلى أي مرفق عدلي، في حال عدم توافر الخدمة إلكترونيا عبر بوابة «ناجز»، أو من خلال مركز التواصل الموحد 1950.

وقالت الوزارة إنه بإمكان المستفيدين الحصول على أكثر من 100 خدمة إلكترونية سواء فيما يخص القضاء والمحاكم أو فيما يخص التوثيق وخدمات كتابات العدل، مشددة على ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية عند الحصول على موعد وزيارة المرفق العدلي.