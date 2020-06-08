حساب المواطن يرد على أبرز الاستفسارات بشأن الدفعة الـ31

أعاد برنامج حساب المواطن تأكيد أن الدفعة الـ31 لشهر يونيو من عام 2020، ستُصرَف في الموعد المحدد، مشيرٌا إلى أن موعد صرف البدل سيكون دوريًّا في اليوم العاشر من كل شهر.

ومن المقرر أن تُصرف دفعة برنامج حساب المواطن الجديدة لهذا الشهر يوم الأربعاء المقبل 10 يونيو.

وفي وقت سابق أعلن برنامج حساب المواطن أنه يتم صرف البدل دوريًّا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده إذا صادف عطلة نهاية الأسبوع.

تعديلات جديدة تم إقرارها مؤخرًا

وفي وقت سابق من شهر أبريل الماضي، كشف برنامج حساب المواطن، عن إقراره عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجدد بجانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمَّنت التعديلات التي أقرَّها برنامج حساب المواطن، تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

كما جاء ضمن التعديلات التي أقرها برنامج حساب المواطن، إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر؛ وذلك برفع أحد الإثباتات التالية كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم:

– عقد إيجار موحد من منصة إيجار

– صك ملكية السكن.

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– مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

الأثر المترتب على عدم إثبات الاستقلالية

وأوضح برنامج حساب المواطن أنه تتبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الجاري للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة وتقديم المستندات المطلوبة أو أحد مسوغات الإثبات التي تفيد بإثبات الاستقلالية لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

وأشار برنامج حساب المواطن إلى أن عدم إرفاق مستندات الاستقلالية، سيؤثر على أهلية المستفيد لدفعة يوليو 2020م.

وفي وقت من شهر يونيو الجاري، قال حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إنه «يجب على الفرد المستقل، إثبات استقلاليته قبل تاريخ 10 يونيو 2020م».

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه «سيتم صرف الدعم خلال المهلة المحددة، إذا كان مؤهلًا ومستحقًّا، وإذا لم يتم إرفاق المستند ستتأثر أهليته، وسيتم تطبيق ضوابط البرنامج الصادرة مؤخرًا بذلك، خلال عملية التحقق من البيانات للدورة الـ32 لشهر يوليو 2020م».

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