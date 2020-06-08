صور.. 126 كوبون سلة غذائية لمرضى الرعاية المنزلية بجازان

نفذت كشفت الشؤون الصحية بمنطقة جازان، ممثلة بإدارة الرعاية الصحية المنزلية بالتعاون مع جمعية الزهايمر بمنطقة جازان مبادرة «لنؤنس وحدتهم.. ونحميهم بمنازلهم» لفئة كبار السن ومرضى الزهايمر، وتتمثل المبادرة في توزيع 126 كوبون سلة غذائية سعر الكوبون 500 ريال، وبلغ إجمالي قيمة السلال الغذائية نحو 63 ألف ريال.

وشملت المبادرة جميع مرضى الزهايمر المُدرجين ببرنامج الرعاية المنزلية بجميع مستشفيات المنطقة حيث بدأت الفرق الصحية بتوزيع الكوبونات على المرضى في منازلهم لترسم على وجوههم ملامح السعادة والفرح.

وأعرب مدير إدارة الرعاية المنزلية بصحة جازان محمد بن أحمد حكمي، عن شكره لجمعية الزهايمر على جهودهم المبذولة والمستمرة بالعطاء لخدمة مرضى الزهايمز بمنطقة جازان.

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وأوضح «الحكمي» أن خدمات الرعاية المنزلية بصحة جازان مستمرة أثناء جائحة كورونا؛ حيث تقدم الفرق الطبية بجميع المستشفيات دعمها لكل المرضى، مؤكدًا استمرار برنامج الزيارات المنزلية للمرضى وفق الخطط المُعدة سلفًا، إضافةً لخدمة التواصل الهاتفي مع المرضى، إلى جانب توصيل الأدوية والمكملات الغذائية والملازم الطبية للمرضى في منازلهم وفق الإجراءات الطبية الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة.

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