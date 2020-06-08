شاهد.. تفاصيل الإطاحة بمرتكبي 11 جريمة شغلت الرأي العام

تمكَّنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين في ارتكاب مجموعة جرائم كانت محل اهتمام المواطن السعودي على مدار الأيام القليلة الماضية.

وتحت عنوان «في قبضة الأمن» بث «الأمن العام»، فيديو توثيقيًّا لما أسفرت عنه جهود الأجهزة الأمنية في ضبط المتورطين في عدد من القضايا، ومنها القبض على شاب اقتحم متجرًا بحي العزيزية بسيارة نقل مسروقة، واستيلاؤه على 13 جهازًا جوالًا.

كما تم القبض على شخص حاول سرقة جوال من أحد محلات الاتصالات والهروب مع قائد مركبة كان بانتظاره. وتمكنت الأجهزة الأمنية أيضًا من القبض على مجموعة أشخاص تباهوا بحيازتهم الأسلحة النارية واستعرضوا بها ووثقوا ذلك ونشروه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكذلك تم القبض على شخص أطلق النار من سلاح رشاش بعشوائية، ووثق ذلك ونشره، بجانب القبض على تشكيل عصابي مكون من عشرة أشخاص قاموا بتحويلات بنكية خارج المملكة تجاوزت 100مليون ريال.

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وفي الإطار ذاته، تم القبض على شخصين حوَّلا أكثر من مليون و400 ألف ريال بطرق نظامية إلى جهات مجهولة.

وبشأن القضية التي أثارت غضب الرأي العام، تمكنت الأجهزة من ضبط شخص تباهى بعرض مبالغ مالية لممارسة الرذيلة برفقة آخر، كما ألقي القبض على شخصين روجا لبيع العملات المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شاب اتخذ حسابه الشخصي وسيلة لاستدراج الأطفال والتحرش بهم.

إضافة إلى ذلك، تم القبض على مقيم روج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية، وتزوير مستندات لشركات متخصصة، كما ألقي القبض على تشكيل عصابي مكون من 10 مقيمين يسرقون القواطع والكابلات الكهربائية من غرف محطات التوزيع.

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