تشغيل تجريبي لشبكة الأكسجين بـ«مجمع فيصل الطبي» بالطائف.. ولجنة تحقيق في أسباب العطل

وقف مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، اليوم الأحد، على أعمال الشركة القائمة بإصلاح العطل الفني بالشبكة الداخلية للأوكسجين بـ«مجمع الملك فيصل الطبي»، المخصص لعلاج الحالات المصابة بـ «كورونا المستجد»، والتي تم نقلها إلى مستشفيات أخرى بسبب هذا العطل.

وتابع القحطاني، ميدانيًا إطلاق التشغيل التجريبي للشبكة، تمهيدًا للعمل بطاقتها القصوى، فيما أوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف، أن الاختبارات التشغيلية تتم بمراحل متعددة على مدى 48 ساعة، يتبعها وضع خطة استعادة المرضى المنومين عند اكتمال كافة عمليات التشغيل دون ملاحظات، وتطبيق ما تم اعتماده من بدائل أخرى لتفادي تكرار العطل.

وأضاف المتحدث، أن مدير صحة الطائف كان وجّه بتشكيل لجنة تحقيق لبحث سبب العطل في الشبكة الداخلية للأوكسجين، والإجراءات المتبعة، ثم رفع نتائج ما توصلت إليه وتوصياتها في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن مجموعة من المعالجات الاحتياطية اعتمدها مدير الشؤون الصحية بالطائف اليوم، ليتم تطبيقها داخل المجمع الطبي وبقية المستشفيات التابعة، وذلك لمنع تكرار تعطل الشبكة؛ لاسيما في أقسام العناية المركزة.

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ولفت المتحدث، إلى أنه من بين تلك المعالجات تأمين طرق أخرى لوصول الأكسجين إلى مرضى العناية، ومن بينها توفير اسطوانات أكسجين متنقلة للاستخدام عند الحاجة، إلى جانب تجهيز شبكة مستقلة إضافية إلى جانب المستخدمة حاليًا لتغذية جميع أقسام المستشفى.

وعن الحالات التي تم إخلاؤها بسبب العطل، أكد المتحدث أن جميعها تخضع للرعاية الصحية والطبية داخل المستشفيات الخاصة، وسيتم إعادتها فور ضمان تشغيل الشبكة بشكل ممتاز، وتطبيق الإجراءات الجديدة بأقسام العناية المركزة.

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