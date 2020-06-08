شاهد.. كيف أحبط رجال «الجمارك» أكثر من 29 ألف جريمة خلال عام واحد

أطلقت هيئة الجمارك السعودية، اليوم الأحد، الفيلم الوثائقي الأول عن أبطالها من رجال الفحص والضبط، بعنوان «كواليس الجمارك السعودية».

وبثت الهيئة عبر حسابها الرسمي فيلمًا وثائقيًا يكشف جهود أبطال الجمارك في ضبط مجموعة من أخطر قضايا التهريب، التي كانت تشكل تهديدًا لصحة المواطنين واقتصاد وأمن المملكة بشكل عام.

وأكد الوثائقي الأول، أن أبطال الجمارك أحبطوا 29 ألفًا و365 عملية تهريب لمخدرات ومتفجرات داخل المملكة، وذلك خلال العام 2019 فقط.

وقال الوثائقي، إن الحرارة في الصيف تصل إلى درجة 48 درجة مئوية، بينما وحوش الجمارك يقومون بأداء دورهم على الوجه الأكمل.