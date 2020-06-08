برنامج وطني للتأكد من سلامة 10 آلاف عينة غذائية

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، عن تنفيذ الهيئة برنامجا وطنيا لرصد ومراقبة الأغذية، يتضمن تحليل أكثر من 10 آلاف عينة غذائية بهدف التأكد من سلامتها من الملوثات، إضافة إلى تكوين قواعد بيانات حول نوعية وكمية الأغذية التي يستهلكها المجتمع السعودي.

وقال بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء، الذي يحمل شعار «سلامة الأغذية مسألة تهم الجميع»، «تعد وتنفذ الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، برامج وطنية لرصد مختلف الملوثات في الأغذية بهدف التأكد من سلامة الأغذية المعروضة في أسواق المملكة، ومطابقتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

تعزيز الصحة

خلال هذا العام، يتم تنفيذ البرنامج الوطني لرصد ومراقبة الأغذية الذي يستهدف تحليل 10225 عينة لأكثر من 124 منتجاً غذائياً والكشف عن 38 ملوثاً». وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الهيئة تبنّت سياسات من شأنها تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب، خلال سن تشريعات بينها منع الدهون المهدرجة جزئياً في الصناعات الغذائية، وتخفيض محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح، والإلزام بعرض السعرات الحرارية على قائمة وجبات المنشآت الغذائية.

قواعد بيانات

تابع رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، «من منطلق دور الهيئة وحرصها على حصول المستهلك على غذاء آمن. وفي ظل رؤية المملكة 2030 والجهود التي تبذلها الدولة في الرقابة والتوعية، بدأت الهيئة خلال العام الحالي في تكوين قواعد بيانات وطنية حول نوعية وكمية الأغذية التي يستهلكها المجتمع السعودي، وذلك خلال مشروعها البحثي»ماذا نأكل في السعودية؟«، الذي يتضمن جمع البيانات عن طريق إجراء دراسات استطلاعية لِعينة مُمثلة من المجتمع، وتسهم هذه النتائج بشكل أساسي في تقييم المخاطر المحتملة، التي قد يسببها الغذاء للمستهلك في المملكة العربية السعودية وتعزيز سلامة الأغذية، خلال وضع التدابير اللازمة وبناء الإستراتيجيات المتعلقة بالحد من المخاطر».

سلامة المنتجات

أشار الجضعي إلى أن مركز الإنذار السريع للغذاء رصد -على صعيد البلاغات الدولية- 5386 إنذارا وبلاغا عام 2019، منها 4939 إنذارا رصدتها الهيئات والجهات الخارجية ذات العلاقة، و447 بلاغا وردت إلى المركز بشأن منتجات جرى رفضها من المنافذ أو في دول التعاون.

ولفت إلى أن «الغذاء والدواء» نفّذت -أيضا- 51756 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية، وجمعت 29645 عيّنة، وأجرت أكثر من 73 ألف تحليل مخبري.

البرنامج الوطني

تحليل 10225 عينة

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124 منتجا غذائيا

الكشف عن 38 ملوثا

بلاغات دولية 2019

4939 إنذارا

447 بلاغا

5386 الإجمالي

زيارات وعينات

51756 زيارة تفتيشية

29645 عيّنة

73 ألف تحليل مخبري