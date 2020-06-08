موهبة تفتح التسجيل في برامجها الإثرائية الصيفية 2020

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بدء التسجيل في البرامج الإثرائية الصيفية لهذا العام 2020، التي تقام سنويا بالتعاون بين «موهبة» وشركائها من جامعات ومراكز بحثية وعدد من المدارس المميزة.

استثمار الوقت

حثت «موهبة» أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم للتسجيل في البرامج الإثرائية الصيفية، خلال الرابط: https://www.mawhiba.sa/register، لتحقيق أمثل استثمار لوقت الطلاب في الإجازة الصيفية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في برامج تعليمية واعدة، تسهم في إرشادهم للتخصصات المناسبة لهم، وتعزز رصيد المملكة من رأس المال البشري، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنحهم فرصة تمثيل المملكة في المعارض والمسابقات المحلية والدولية.

ومن المقرر انطلاق البرامج الإثرائية في 5 يوليو المقبل، وتنفيذها عن بعد، بمشاركة 2000 طالب وطالبة، موزعين على المراحل الدراسية المختلفة، بواقع 600 طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية، و800 للمرحلة المتوسطة، و800 للمرحلة الثانوية.

معارف ومهارات

أكدت «موهبة» حرصها على تنفيذ برامجها الإثرائية هذا العام 2020 افتراضيا، ولـ3 أسابيع بجميع مناطق ومدن المملكة، التي تتوافر فيها خدمات الإنترنت، حرصا منها على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة كورونا، وحفاظا على صحة الطلاب والطالبات، واستمرار برامجها للرفع من مستوى معارفهم ومهاراتهم.

كن عالما

يذكر أن برامج موهبة الإثرائية الصيفية 2020 تتضمن 12 وحدة إثرائية تنتظم في 5 مسارات علمية، وتشمل الوحدات الإثرائية: الاختراعات، وكن عالما في البيئة والهندسة، ورحلة في عالم الأعداد للمرحلة الابتدائية، وطبيب المستقبل، ومهندس المستقبل، وبرمجة الحاسب، والمادة والطاقة للمرحلة المتوسطة، والتشفير وأمن المعلومات، والعلوم الطبية الحيوية، والكيمياء في المجتمع، ومبادئ التصميم الهندسي، والهندسة الكهربائية للمرحلة الثانوية، فيما تشمل المسارات 5 مجالات علمية هي: الفيزياء والهندسة، والكيمياء، والرياضيات وتقنية المعلومات، والأحياء والعلوم الطبية، والبيئة.

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5 مجالات علمية

الفيزياء والهندسة

الكيمياء

الرياضيات وتقنية المعلومات

الأحياء والعلوم الطبية

البيئة