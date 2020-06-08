تدهور الغطاء النباتي يتصدر تحديات البيئة

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 11 تحديا يواجه قطاع البيئة بالمملكة، أبرزها ارتفاع التكلفة السنوية للتدهور البيئي بالمملكة، وعدم استجابة الجهات ذات العلاقة لمؤشر الأداء البيئي، إضافة إلى ضعف السياسات البيئية غير القطاعية.

خطة تشغيلية

لفتت الوزارة، في سياق تقرير حديث، إلى أنها سعت إلى تعزيز فعالية الإطار المؤسسي والحوكمة والأنظمة البيئية والاستدامة المالية للقطاع، إذ تم الانتهاء من إعداد مشروع نظام البيئة الخليجي الموحد، ونظام الأرصاد الخليجي الموحد، وكذلك مشروع الخطة التشغيلية الإستراتيجية الخليجية للبيئة، والمشاركة في إعداد مشروع اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين وزارة البيئة والبرنامج الأممي للبيئة.

الخدمات السياحية

في إطار تنمية وحماية الغطاء النباتي قالت الوزارة، أنها انتهت من الدراسات الاستشارية لتقييم الوضع الحالي للمتنزهات الوطنية، بهدف رفع الطلب على الخدمات السياحية والترفيهية في المتنزهات الوطنية، وبناء على ذلك تم عمل تقييم مبدئي لـ 100 متنزه وطني واختيار 24 موقعا لدراستها، وعرضها كفرص استثمارية.

تحديات تواجه قطاع البيئة

1. ارتفاع التكلفة السنوية للتدهور البيئي بالمملكة

2. التزام المملكة بمواجهة التغير المناخي

3. ضعف السياسات البيئية غير القطاعية

4. عدم استجابة الجهات ذات العلاقة لمؤشر الأداء البيئي

5. تدهور الغطاء النباتي الطبيعي بالمملكة العربية السعودية

6. تعزيز السلامة العامة والحد من آثار الأخطار الطبيعية وإيصال خدمات الأرصاد للمستفيدين

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7.الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية ومنتجاتها

8.الصيد الجائر للحيوانات والطيور البرية

9. تدهور وضع بعض السلالات المحلية ومنع تهديدها بالانقراض

10. الاستفادة من الفرص الاستثمارية غير المستغلة بمجال الحياة الفطرية

11. مكافحة الأنواع النباتية والحيوانية الغازية

مراكز تابعة لقطاع البيئة

المركز الوطني للأرصاد

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

المركز الوطني لإدارة

النفايات