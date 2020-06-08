انطلاق الاختبار اليوم في المنازل والمقرات المحوسبة

بيئة الاختبار
أكدت الهيئة استعدادها الكامل لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد، وذلك بعد أن قامت بتقديم الاختبار بشكل تجريبي للطلبة في منازلهم خلال الفترة من 6 - 11 شوال 1441، بهدف التعرف على بيئة الاختبار، والتأكد من جاهزيتهم لاستخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار.
استفسارات الطلبة
بينت الهيئة أنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد، كما طمأنت الهيئة الطلاب والطالبات المسجلين في الاختبار وأولياء أمورهم بالتقديم بجميع الخدمات المساندة والدعم لهم لأداء الاختبار.
وحثت الهيئة الطلاب والطالبات على الدخول لموقع التهيئة والتدريب الذي وفرته بشكل مجاني بهدف رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار التحصيل الدراسي، وذلك قبيل دخولهم الاختبار، حيث يحتوي الموقع على ثلاثة أقسام تشمل المفاهيم العلمية والأمثلة التدريبية، إضافة إلى الاختبارات التجريبية.
تهيئة وتدريب
3 أقسام للموقع
المفاهيم العلمية
الأمثلة التدريبية
الاختبارات التجريبية
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