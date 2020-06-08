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نائب أمير الجوف يعزي في وفاة الجريد

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أعرب نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، عن تعازيه لأسرة الجريد بمحافظة القريات في وفاة رئيس مركز الحديثة جريد بن صالح الجريد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بابن الفقيد مقرن بن جريد الجريد، داعيا للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولذويه بالصبر والسلوان.


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