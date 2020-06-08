وبلغ عدد الأعمال المنفذة في مجال الصيانة للشوارع 640 عملاً، منها تعزيز جهود السلامة المرورية في الشوارع من خلال الأعمال التنفيذية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية باستغلال فترات حظر التجول بما يضمن سرعة التنفيذ دون إعاقة للحركة المرورية، حيث قامت الفرق الميدانية بحصر المواقع التي تحتاج الى أعمال صيانة، ومباشرة الإصلاح الفوري لها، كما نفذت فرق الصيانة أعمالا شاملة لإعادة السفلتة الكاملة لعدد من الشوارع.
كانت هذه تفاصيل خبر 640 عملا لتأهيل شبكة الطرق بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.