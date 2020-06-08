640 عملا لتأهيل شبكة الطرق بالطائف

نفذت أمانة الطائف برنامجاً شاملاً لصيانة وتأهيل الشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء، وذلك ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة شبكات الشوارع الداخلية، وشملت أعمال التأهيل تنفيذ الكشط وإعادة السفلتة في عدد من الشوارع، ومعالجة التشققات وزحف الأسفلت والترقيعات.

وبلغ عدد الأعمال المنفذة في مجال الصيانة للشوارع 640 عملاً، منها تعزيز جهود السلامة المرورية في الشوارع من خلال الأعمال التنفيذية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية باستغلال فترات حظر التجول بما يضمن سرعة التنفيذ دون إعاقة للحركة المرورية، حيث قامت الفرق الميدانية بحصر المواقع التي تحتاج الى أعمال صيانة، ومباشرة الإصلاح الفوري لها، كما نفذت فرق الصيانة أعمالا شاملة لإعادة السفلتة الكاملة لعدد من الشوارع.