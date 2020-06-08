إزالة 97 تعديا في المدينة المنورة

أزالت أمانة المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي 97 تعديا على أراضٍ حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 267 ألف متر مربع، وتمثلت التعديات في إقامة مخططات وهمية وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية ومزروعات. وبينت أمانة المدينة المنورة أن المراقبين في بلديات العاقول، أبيار الماشي، العيون، المندسة، العوالي، من خلال الرقابة الميدانية، رصدوا تلك التعديات في عدة مواقع بنطاق البلديات وبمساحات مختلفة وجرت إزالتها.



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