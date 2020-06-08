رفع 93 ألف طن نفايات بعسير

تواصل أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها أعمال رفع مخلفات البناء ومعالجة حاويات النظافة في كافة مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن جهود الأمانة وبلدياتها في تنفيذ محاور مبادرة معالجة التشوه البصري. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه جرى خلال الأسبوع الماضي رفع 93.067 ألف طن من النفايات ومخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر ومعالجة نحو 8309 حاوية نظافة. وأبان أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة أشكاله.



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