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13 منشأة لم تطبق الاحترازات فأغلقتها أمانة المدينة المنورة
متابعات الخليج 365 - واس
أغلقت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة يوم أمس الأحد، 13 منشأة مخالفة في سوق السمك لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشارفايروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأكدت الأمانة على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.
وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم “940” أو عبر تطبيق “بلدي 940” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
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