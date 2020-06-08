كمين محكم يقود لحجز مليون و900 ألف كمامة قبل بيعها

2020-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

داهمت الفرق الرقابية في وزارة التجارة، بعد كمين محكم، مستودعًا يخزّن كمامات ويبيعها بطرق غير نظامية في السوق السوداء.

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وبحسب ما ذكرت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث تم حجز مليون و900 ألف كمامة تمهيدًا لإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة.

ولفتت التجارة إلى أنه تم تسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



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