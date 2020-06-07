شكرا لقرائتكم خبر عن «القصبي» يؤكد أهمية تطوير الأعمال والتنوع عبر الإعلام السعودي والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السابع عشر، بحضور أعضاء المجلس عبر الاتصال المرئي.
وأثنى "القصبي" على جهود الهيئة وما تقدمه من مبادرات ثرية للنهوض بمحتوى الإعلام السعودي وتعزيزه بالمواد التفاعلية والثقافية المهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر «القصبي» يؤكد أهمية تطوير الأعمال والتنوع عبر الإعلام السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.