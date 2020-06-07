شكرا لقرائتكم خبر عن «القصبي» يؤكد أهمية تطوير الأعمال والتنوع عبر الإعلام السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الإعلام المكلّف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون د. ماجد القصبي، أهمية العمل باستمرار لتطوير الأعمال والتنوع في ما يتم تقديمه عبر الإعلام السعودي، ورفع مستوى الوعي حول ما تقدمه المملكة من جهود محلية وإقليمية على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السابع عشر، بحضور أعضاء المجلس عبر الاتصال المرئي.

وأثنى "القصبي" على جهود الهيئة وما تقدمه من مبادرات ثرية للنهوض بمحتوى الإعلام السعودي وتعزيزه بالمواد التفاعلية والثقافية المهمة.