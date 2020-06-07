اخبار السعوديه

«القصبي» يؤكد أهمية تطوير الأعمال والتنوع عبر الإعلام السعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «القصبي» يؤكد أهمية تطوير الأعمال والتنوع عبر الإعلام السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الإعلام المكلّف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون د. ماجد القصبي، أهمية العمل باستمرار لتطوير الأعمال والتنوع في ما يتم تقديمه عبر الإعلام السعودي، ورفع مستوى الوعي حول ما تقدمه المملكة من جهود محلية وإقليمية على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السابع عشر، بحضور أعضاء المجلس عبر الاتصال المرئي.

وأثنى "القصبي" على جهود الهيئة وما تقدمه من مبادرات ثرية للنهوض بمحتوى الإعلام السعودي وتعزيزه بالمواد التفاعلية والثقافية المهمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «القصبي» يؤكد أهمية تطوير الأعمال والتنوع عبر الإعلام السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا