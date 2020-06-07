شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 13 منشأة لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية في المدينة والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الأمانة، استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.
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