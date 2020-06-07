شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 13 منشأة لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية في المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، "13" منشأة مخالفة في سوق السمك لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأكدت الأمانة، استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.

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