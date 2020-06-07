شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية تطبق الاحترازات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

طبقت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف الخطوات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لمنسوبيها عند استقبال المراجعين بمبنى البلدية.

وأكدت الأمانة الحرص على تطبيق "بروتوكولات" العمل للحد من انتشار الفيروس، مشيرةً إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ووضع الملصقات الإرشادية في قاعة الاستقبال وعند المدخل والمكاتب، والاهتمام بلبس القفازات والكمامات والتباعد عند الجلوس أو الوقوف والحرص على تعقيم الأيدي وغسلها باستمرار في أثناء العمل ، إضافة إلى قياس درجة الحرارة يومياً للكادر الوظيفي والمراجعين، وتعقيم الإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح ، إضافة إلى تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مباني البلديات ، كما وفرت متطلبات الوقاية الشخصية مثل المعقمات والمطهرات والمناديل.

وشددت على عدم استقبال أي مستفيد دون الحصول على موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوفرة في موقع البلدية الإلكتروني ، تماشيًا مع التدابير الوقائية، لافتة النظر إلى أن عودة الموظفين تكون وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وأكدت على جميع المواطنين والمواطنات، الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم مقر البلدية، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة ، مثل إلزامية لبس الكمامة، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.