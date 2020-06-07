- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الثبيتي: مسارات الثانوية الجديدة تحتاج إلى تطبيق تجريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الثبيتي: مسارات الثانوية الجديدة تحتاج إلى تطبيق تجريبي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد البروفيسور خالد بن عواض الثبيتي، أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي، أن مسارات الثانوية الجديدة تحتاج إلى تطبيق تجريبي، ولابد أن نضمن التكامل والحوكمة في التطبيق.
وأضاف الثبيتي في مداخلة ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن مسارات الثانوية الجديدة تمت بناء على مفارقات عديدة تربط سوق العمل، خاصةً وأن التعليم السعودي مر بتجارب تطويرية سابقة سواء نظام الثانوي المعتاد أو نظام المقررات.
وتابع أن التعليم لا يهم الوزارة فقط بل المجتمع بصفة عامة، وأن هناك نظامين الأول هو السنة الأولى والثاني مرحلة التخصص، وهناك الأكاديميات التي تضم الاختصاصات، مشيرًا إلى أن النظام بحاجة إلى تطبيق تجريبي للتأكد من نجاحه.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الثبيتي: مسارات الثانوية الجديدة تحتاج إلى تطبيق تجريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.