الثبيتي: مسارات الثانوية الجديدة تحتاج إلى تطبيق تجريبي

2020-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد البروفيسور خالد بن عواض الثبيتي، أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي، أن مسارات الثانوية الجديدة تحتاج إلى تطبيق تجريبي، ولابد أن نضمن التكامل والحوكمة في التطبيق.

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وأضاف الثبيتي في مداخلة ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن مسارات الثانوية الجديدة تمت بناء على مفارقات عديدة تربط سوق العمل، خاصةً وأن التعليم السعودي مر بتجارب تطويرية سابقة سواء نظام الثانوي المعتاد أو نظام المقررات.

وتابع أن التعليم لا يهم الوزارة فقط بل المجتمع بصفة عامة، وأن هناك نظامين الأول هو السنة الأولى والثاني مرحلة التخصص، وهناك الأكاديميات التي تضم الاختصاصات، مشيرًا إلى أن النظام بحاجة إلى تطبيق تجريبي للتأكد من نجاحه.



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