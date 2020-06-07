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ترامب يخرج الحرس الوطني من واشنطن ويهدد
متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد 7 حزيران/ يونيو 2020، بسحب عناصر الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، بعد تراجع وتيرة التظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية.
وأعلن ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنّه “لقد أمرت حرسنا الوطني للبدء بعملية الانسحاب من العاصمة واشنطن، بعد أن أصبح كل شيء تحت السيطرة الكاملة”.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنَّه “يمكنهم العودة بسرعة إذا لزم الأمر”، لافتًا إلى أنَّ “أعداد المتظاهرين خلال الليلة الماضية كانت أقل من المتوقع”.
يذكر أنَّه يتظاهر عشرات الآلاف في كافة أنحاء الولايات المتحدة ضد التمييز العنصري؛ في تحرك يأتي ضمن حركة احتجاجية دخلت أسبوعها الثاني، وانطلقت إثر قضية جورج فلويد، الأميركي ذي الأصول الإفريقية الذي قضى خلال توقيفه.
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