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عيب فني خطير في هواتف آيفون 11 وأبل تلتزم الصمت
متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل
ظهر عيب فني خطير في عدد كبير من هواتف “آيفون 11” أطلق عليه “الخيمة الخضراء”، تداولته المواقع التقنية الدولية الأحد 7 حزيران/ يونيو الجاري.
المستخدمون يوضّحون الشكوى:
وأكّد عدد من المستخدمين أنَّ اللون الأخضر لا يظهر إلا عندما تكون هواتف “آيفون” الخاصة بهم على وضع “Dark”، و”Night Shift”، أو إذا كانوا في غرفة مظلمة.
وأبلغ المستخدمون المتأثرون أيضًا عن ظهور المشكلة بعد تحميلهم تحديث “آي أو إس 13.4″، وبعضهم بعد الترقية لـ”آي أو إس 13.5”.
التقنيّون يشرحون:
وأوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أنَّ عددًا كبيرًا من مستخدمي هواتف “آيفون 11″، اكتشفوا ظهور هذا العيب الخطير، الذي يتمثل في ظهور “ضوء أخضر” غريب بعد إلغاء قفل الهاتف، مشيرًا إلى أنَّ هواتف “آيفون”، التي ظهر فيها ذلك العيب، كانت لمستخدمي نظامَي تشغيل “آي أو إس 13.4″، و”آي أو إس 13.5”.
وبيّن أنَّه “يتمثل العيب في ظهور صبغة خضراء غريبة على شاشات هواتف آيفون لبضع ثوانٍ، بعد إلغاء القفل”، لافتًا إلى أنَّه “لا يزال سبب ظهور تلك الظاهرة غير واضح، ولم تصدر شركة أبل المصنعة للهواتف بيانًا رسميًّا توضح فيه سبب ظهوره”.
وأبرزت التقارير أنَّ “معظم الهواتف المتأثرة من نوع آيفون 11، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس، ولوحظ أيضًا أنَّ بعض مستخدمي هواتف آيفون X، وآيفون XS يواجهون المشكلة نفسها”.
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