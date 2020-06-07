، أمير تبوك يؤكد أهمية تكثيف تطبيق الاحترازات بما يضمن سلامة المواطن والمقيم ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.
واطلع في بداية اللقاء على سير العمل لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا، كما استعرض الجهود المبذولة والخطط المعدة لمكافحة انتشار هذه الجائحة.
وأكد على أهمية تكثيف الجهود ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا لتحقيق الهدف المنشود وهو سلامة المواطن والمقيم مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الميدان وكذلك الكوادر الطبية والفنية والتمريضية منوهاً سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الأمنية والصحية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله.
من جهته، عبر اللواء الزبن والدكتور الغامدي عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة تبوك، على توجيهاته ومتابعته الدائمة ودعمه المتواصل، وحرصه على تنفيذ الخطط الأمنية والصحية بالمنطقة.
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 11:24 PM
خلال لقائه مديري الشرطة والشؤون الصحية بالمنطقةأمير تبوك يؤكد أهمية تكثيف تطبيق الاحترازات بما يضمن سلامة المواطن والمقيم
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.
واطلع في بداية اللقاء على سير العمل لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا، كما استعرض الجهود المبذولة والخطط المعدة لمكافحة انتشار هذه الجائحة.
وأكد على أهمية تكثيف الجهود ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا لتحقيق الهدف المنشود وهو سلامة المواطن والمقيم مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الميدان وكذلك الكوادر الطبية والفنية والتمريضية منوهاً سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الأمنية والصحية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله.
من جهته، عبر اللواء الزبن والدكتور الغامدي عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة تبوك، على توجيهاته ومتابعته الدائمة ودعمه المتواصل، وحرصه على تنفيذ الخطط الأمنية والصحية بالمنطقة.
، أمير تبوك يؤكد أهمية تكثيف تطبيق الاحترازات بما يضمن سلامة المواطن والمقيم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يؤكد أهمية تكثيف تطبيق الاحترازات بما يضمن سلامة المواطن والمقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.