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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح باب التسجيل في البرنامج التثقيفي النسائي الأول في تحكيم الصالات (عن بعد)، والذي سيُعقد لمدة 3 أيام ابتداءً من 11 يونيو الجاري، بقيادة المحاضر الدولي ومسؤول حكام كرة القدم (الصالات) عبدالرحمن الأحمري.
ويتضمن منهج البرنامج عدة محاور أبرزها المدخل إلى كرة قدم الصالات، ومواد المقاسات وواجبات الحكام، والمخالفات وسوء السلوك في قانون اللعبة.
ويستهدف البرنامج النساء فوق 16 سنة المهتمات بمجال التحكيم، وسيتم منح شهادة حضور عند انتهاء البرنامج لمن تتم 5 ساعات ونصف الساعة من أصل 6 ساعات.
وتبدأ المحاضرات من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساءً طيلة أيام الدورة، وسيتم بثها عن بعد باستخدام تطبيق (Zoom).
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 11:09 PM
أعلنت إدارة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح باب التسجيل في البرنامج التثقيفي النسائي الأول في تحكيم الصالات (عن بعد)، والذي سيُعقد لمدة 3 أيام ابتداءً من 11 يونيو الجاري، بقيادة المحاضر الدولي ومسؤول حكام كرة القدم (الصالات) عبدالرحمن الأحمري.
ويتضمن منهج البرنامج عدة محاور أبرزها المدخل إلى كرة قدم الصالات، ومواد المقاسات وواجبات الحكام، والمخالفات وسوء السلوك في قانون اللعبة.
ويستهدف البرنامج النساء فوق 16 سنة المهتمات بمجال التحكيم، وسيتم منح شهادة حضور عند انتهاء البرنامج لمن تتم 5 ساعات ونصف الساعة من أصل 6 ساعات.
وتبدأ المحاضرات من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساءً طيلة أيام الدورة، وسيتم بثها عن بعد باستخدام تطبيق (Zoom).
، اتحاد القدم يطلق البرنامج التثقيفي النسائي الأول لتحكيم كرة الصالات ،
المصدر : الخليج 365
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